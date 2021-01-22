"Валенсия" выдала худший первый круг в Примере за последние 38 лет

Сыграв вничью с "Осасуной" (1:1), "Валенсия" завершила первый круг текущего розыгрыша испанской Примеры.

В 19 турах чемпионата "летучие мыши" набрали 20 очков - 4 победы, 8 ничьих и 7 поражений.

Как сообщает твиттер Педро Мартина, это худший результат левантийской команды с сезона 1982/83.

Стоит отметить, что 38 лет назад "Валенсия" едва не вылетела из высшего дивизиона, сохранив прописку лишь в заключительном туре.

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