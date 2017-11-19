"Валенсия" выдала лучший старт в Примере после 12 матчей

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"Валенсия" выдала лучший старт в Примере после 12 матчей

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде победила "Эспаньол" со счетом 2:0.

Эта победа стала для "летучих мышей" восьмой подряд и команда теперь имеет в своем активе 30 очков. Этот показатель является лучшим в истории клуба после стартовых 12 туров.

В данный момент "Валенсия" занимает 2 место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 4 очка.

Не пропустите: Восьмая подряд победа "летучих мышей": "Валенсия" обыгрывает "Эспаньол". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
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