"Валенсия" выдала лучший старт в Примере после 12 матчей

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде победила "Эспаньол" со счетом 2:0.

Эта победа стала для "летучих мышей" восьмой подряд и команда теперь имеет в своем активе 30 очков. Этот показатель является лучшим в истории клуба после стартовых 12 туров.

В данный момент "Валенсия" занимает 2 место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 4 очка.

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