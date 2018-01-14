"Валенсия" выдала второй лучший первый круг с 2004 года

"Валенсия" после 19 туров с 40 очками занимает третье место в чемпионате Испании.

По набранным очкам "летучие мыши" показали второй лучший результат в своей истории с сезона 2003/04.

В том сезоне "Валенсия" лидировала после 19 туров с 43 пунктами и в итоге стала чемпионом.

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