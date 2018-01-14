"Валенсия" выдала второй лучший первый круг с 2004 года

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"Валенсия" выдала второй лучший первый круг с 2004 года

"Валенсия" после 19 туров с 40 очками занимает третье место в чемпионате Испании.

По набранным очкам "летучие мыши" показали второй лучший результат в своей истории с сезона 2003/04.

В том сезоне "Валенсия" лидировала после 19 туров с 43 пунктами и в итоге стала чемпионом.

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4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
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8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
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