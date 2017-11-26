"Валенсия" выиграла всего два из последних 20 матчей против "Барселоны"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Валенсия" дома сыграет с "Барселоной".

Стоит отметить, что валенсийцы выиграли всего два из последних 20 матчей против каталонцев. Обе победы были одержаны в гостях (3-2 в 2014 году и 2-1 в 2016).

Матч "Валенсия" - "Барселона" состоится сегодня, 26 ноября и начнется в 22:45 мск.

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