"Валенсия" выкупил грузинского голкипера

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

"Валенсия" официально объявила о выкупе у тбилисского "Динамо" грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, который до этого играл в испанском клубе на правах аренды.

Контракт с вратарем подписан два с половиной года с возможностью продления на еще один сезона.

Как сообщает издание Marca, "Валенсия" заплатила за игрока 850 тысяч евро и прописала в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро, при этом сумма будет расти.

Также отмечается, что "Динамо" получит 10% с будущей продажи голкипера.

В нынешней кампании Ла Лиги Мамардашвили сыграл в 6 матчах, в двух из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Также не пропустите: "Барселона" проведет еще одну встречу с агентом Дембеле. | http://soccernews.ru