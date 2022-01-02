"Валенсия" выкупил грузинского голкипера

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"Валенсия" выкупил грузинского голкипераФото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

"Валенсия" официально объявила о выкупе у тбилисского "Динамо" грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, который до этого играл в испанском клубе на правах аренды.

Контракт с вратарем подписан два с половиной года с возможностью продления на еще один сезона.

Как сообщает издание Marca, "Валенсия" заплатила за игрока 850 тысяч евро и прописала в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро, при этом сумма будет расти.

Также отмечается, что "Динамо" получит 10% с будущей продажи голкипера.

В нынешней кампании Ла Лиги Мамардашвили сыграл в 6 матчах, в двух из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

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