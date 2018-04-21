"Валенсия" выкупит Гедеша

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"Валенсия" выкупит Гедеша

"Валенсия" ближайшим летом выкупит трансфер вингера Гонсалу Гедеша, права на которого принадлежат ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб, испытывающий проблемы с финансовым фэйр-плей, предоставил УЕФА гарантии, что до 30 июня 21-летний португалец будет продан "летучим мышам" за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Гедеш выступает за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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