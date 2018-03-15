"Валенсия" выкупит Кондогбия за 25 миллионов евро

"Валенсия" собирается активировать опцию выкупа полузащитника Жоффрея Кондогбиа, который принадлежит "Интеру", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист обойдется испанскому клубу в 25 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Кондогбия выступает за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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