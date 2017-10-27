"Валенсия" выкупит трансфер Кондогбия

"Валенсия" решила выкупить у "Интера" права на полузащитника Жоффрея Кондогбия, сообщает Leggo.

По сведениям издания, "летучшие мыши" следующим летом планируют заплатить за 24-летнего француза 25 миллионов евро и заключить с ним четырёхлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона в год.

Также известно, что "Валенсия" пропишет в соглашении Кондогбия клаусулу в размере 80 миллионов евро, а "Интер" сохранит 30 процентов прав на сумму следующей продажи игрока.

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