"Валенсия" вырвала ничью у "Леганеса"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом".

Команды смогли забить всего по одному голу. За хозяев отличился Гайя, за гостей - Губмау с пенальти. Отметим, что игрок "Валенсии" Денис Черышев в начале встречи получил повреждение.

"Валенсия" - "Леганес" 1:1

Голы: Гумбау (пен), 63 - 0:1, Гайя, 85 - 1:1

"Валенсия": Нето, Гайя, Пиччини (Батшуайи, 59), Гарай, Габриэл, Парехо, Черышев (Солер, 16), Васс, Коклен (Ферран Торрес, 78), Родриго, Гамейро.

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Хуанфран, Сильва, Омеруо (Рауль Гарсия, 70), Гумбау, Эль-Жар (Тарин, 46), Микель Весга, Оскар Родригес, Перес, Каррильо (Сабин Мерино, 43).

Предупреждения: Оскар Родригес (33), Гумбау (48).

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