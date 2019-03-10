"Валенсия" вырвала победу над "Жироной" в Примере благодаря голу 19-летнего хавбека
В 27-м туре чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Жирону" (3:2). Гости дважды выходили вперед благодаря голам Гедеша и Парехо, но хозяевам оба раза удавалось восстановить равновесие, отличились Рамальо и Стуани. Победу "Валенсии" принес гол Феррана Торрес, забитый на 90-й минуте.
"Валенсия" осталась на восьмом месте в Примере, "Жирона" по-прежнему занимает 14-ю позицию в таблице.
"Жирона" – "Валенсия" - 2:3 (1:1)
Голы: Гедеш, 14 - 0:1, Рамальо, 22 - 1:1, Парехо, 53 - 1:2, Стуани, 83 (с пенальти) - 2:2, Торрес, 90 - 2:3
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Рауль Гарсия (Робертс, 79), Рамальо (Порро, 71), Гранель, Понс, Гарсия, Алеиш Гарсия (Думбия, 71), Порту, Стуани.
"Валенсия": Нето, Габриэл, Ронкалья, Пиччини, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес, Гедеш (Диакаби, 74), Родриго (Васс, 68), Гамейро (Черышев, 58).
Удаление: Ронкалья (72).
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