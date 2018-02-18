"Валенсия" вырвала волевую победу над "Малагой"

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"Валенсия" вырвала волевую победу над "Малагой"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях с большим трудом переиграла "Малагу". "Летучие мыши" до 80-й минуты проигрывали, однако голы Франсиса Коклена и Дани Парехо в заключительном отрезке матча принесли левантийской команде итоговую победу.

"Малага" – "Валенсия" - 1:2

Голы: Идейе, 27 - 1:0, Коклен, 80 - 1:1, Парехо, 85 (пенальти) - 1:2.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Микел, Итурра, Ресио (Ласен, 73), Чори Кастро (Ролан, 83), Лестьенн (Кеко, 68), Идейе, Эн-Несири.

"Валенсия": Нето, Мурильо, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 80), Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Родриго, 60), Санти Мина (Дзадза, 61).

Удаление: Микел (84).

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