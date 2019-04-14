"Валенсия" вышла победителем из левантийского дерби (видео голов)

В 32-м туре в рамках левантийского дерби "Валенсия" одержала победу над "Леванте".

"Летучие мыши" расположились на шестой позиции, "Леванте" остался на 16-м месте.

"Валенсия" - "Леванте" 3:1

Голы: Санти Мина, 2 - 1:0, Солер (аг), 56 - 1:1, Гедеш, 57 - 2:1, Санти Мина, 63 - 3:1

"Валенсия": Нето, Пиччини (Коклен, 32), Гарай, Габриэл, Гайя, Черышев, Парехо (Гамейро, 71), Васс, Солер, Гедеш (Ли Кан Ин, 78), Санти Мина.

"Леванте": Фернандес, Робер, Коке, Кабако, Луна (Саймон, 69), Моралес, Кампанья, Джейсон, Рочина (Барди, 77), Рубен Везу, Марти (Майораль, 68).

Предупреждения: Солер (33), Майораль (81), Ли Кан Ин (83), Кабако (89).

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