"Валенсия" вышла победителем из левантийского дерби (видео голов)
В 32-м туре в рамках левантийского дерби "Валенсия" одержала победу над "Леванте".
"Летучие мыши" расположились на шестой позиции, "Леванте" остался на 16-м месте.
"Валенсия" - "Леванте" 3:1
Голы: Санти Мина, 2 - 1:0, Солер (аг), 56 - 1:1, Гедеш, 57 - 2:1, Санти Мина, 63 - 3:1
"Валенсия": Нето, Пиччини (Коклен, 32), Гарай, Габриэл, Гайя, Черышев, Парехо (Гамейро, 71), Васс, Солер, Гедеш (Ли Кан Ин, 78), Санти Мина.
"Леванте": Фернандес, Робер, Коке, Кабако, Луна (Саймон, 69), Моралес, Кампанья, Джейсон, Рочина (Барди, 77), Рубен Везу, Марти (Майораль, 68).
Предупреждения: Солер (33), Майораль (81), Ли Кан Ин (83), Кабако (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|31
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25