"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов

"Валенсия" намерена продать капитана команды Дани Парехо.

Как сообщает As, 31-летний испанец готов рассмотреть предложения только конкретных клубов, а именно "Реала", "Барселоны", "Атлетико", "Вильярреала" и "Севильи".

Отмечается, что Парехо не собирается идти на понижение зарплаты, поэтому потенциальному покупателю придется платить игроку 3 миллиона евро в год.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Ожидается, что его трансфер обойдется клубам в 10 миллионов евро.

Известно, что продажа Парехо связана с экономической ситуацией в клубе.

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