"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов
"Валенсия" намерена продать капитана команды Дани Парехо.
Как сообщает As, 31-летний испанец готов рассмотреть предложения только конкретных клубов, а именно "Реала", "Барселоны", "Атлетико", "Вильярреала" и "Севильи".
Отмечается, что Парехо не собирается идти на понижение зарплаты, поэтому потенциальному покупателю придется платить игроку 3 миллиона евро в год.
Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Ожидается, что его трансфер обойдется клубам в 10 миллионов евро.
Известно, что продажа Парехо связана с экономической ситуацией в клубе.
Читайте также: "Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет. | http://soccernews.ru
главное
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
-
"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова
Лента новостей
-
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лилль" вступил в борьбу за Жиго
-
Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави
-
"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов
-
"Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места
-
Принадлежащий "Спартаку" Тимофеев лидирует в этом сезоне РПЛ по совершенным отборам
-
"Ротор" нацелился на защитника "Динамо"
-
Агент Жалолиддинова: "Жасур сильнее Жоау Мариу и будет определять игру "Локомотива"
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Моуринью - футболистам "Тоттенхэма": "На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Наполи" подпишет Азмуна в случае срыва трансфера Осимхена
-
Центральную улицу Лидса переименуют в честь тренера команды Бьелсы
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14