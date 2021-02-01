"Валенсия" взяла в аренду итальянского форварда

Теги валенсиявулверхэмптонпатрик кутронетрансферы

"Валенсия" взяла в аренду итальянского форварда

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне.

"Летучие мыши" арендовали 23-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.

Кутроне - воспитанник "Милана", с 2019 года он выступает за "Вулверхэмптон", с января 2020-го находился в аренде в "Фиорентине".

В составе "фиалок" форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Валенсия" объявила о продлении контракта с основным защитником. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Юра Мовсисян завершил карьеру

Юра Мовсисян завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов