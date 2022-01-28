"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"
Фото твиттер "Валенсии"
Полузащитник "РБ Лейпциг" Илайш Мориба официально перешёл в "Валенсию".
"Летучие мыши" объявили об аренде 19-летнего футболиста до окончания сезона 2021/22.
Напомним, что гвинеец является воспитанником "Барселоны". Прошлым летом он скандально покинул каталонский клуб, отказавшись продлевать истекающий контракт.
"РБ Лейпциг" заплатил за Мориба 16+6 миллионов евро, однако в составе "быков" он не заиграл. В активе хавбека всего 6 неполных матчей за 5 месяцев.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|32
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|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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