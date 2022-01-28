"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"

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"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"

Фото твиттер "Валенсии"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Илайш Мориба официально перешёл в "Валенсию".

"Летучие мыши" объявили об аренде 19-летнего футболиста до окончания сезона 2021/22.

Напомним, что гвинеец является воспитанником "Барселоны". Прошлым летом он скандально покинул каталонский клуб, отказавшись продлевать истекающий контракт.

"РБ Лейпциг" заплатил за Мориба 16+6 миллионов евро, однако в составе "быков" он не заиграл. В активе хавбека всего 6 неполных матчей за 5 месяцев.

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