"Валенсия" забила 39 голов в первых 15 матчах сезона, почти в два раза больше аналогичного показателя в прошлом сезоне

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила "Сарагосу" со счетом 4:1.

Стоит отметить, что валенсийский клуб забил уже 39 голов в первых 15 матчах этого сезона во всех турнирах.

За те же 15 матчей в прошлом сезоне клуб сумел отличиться всего 22 раза.

Не пропустите: "Валенсия" разгромила "Сарагосу" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru