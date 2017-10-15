"Валенсия" забила четыре гола в Ла Лиге впервые за последние почти два года

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде играет с "Бетисом".

В концовке встречи "летучие мыши" выигрывают со счетом 4:3.

Стоит отметить, что "Валенсия" забила четыре гола в Ла Лиге впервые с ноября 2015 года. Тогда "Валенсия" разгромила "Сельту" со счетом 5:1.

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