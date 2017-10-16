"Валенсия" забила шесть мячей на выезде впервые за последние 13 лет

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях победила "Бетис" со счетом 6:3.

"Летучие мыши" забили шесть мячей на выезде в четвертый раз в своей истории.

В последний раз "Валенсии" удалось подобное в 2004 году в матче с "Малагой" (6:1).

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