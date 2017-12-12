"Валенсия" забивает гол каждым четвертым ударом по воротам - лучший показатель среди топ-5 лиг

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"Валенсия" забивает гол каждым четвертым ударом по воротам - лучший показатель среди топ-5 лиг

"Валенсия" является лидером среди всех клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов по эффективности ударов по воротам.

В этом сезоне валенсийцы пробили 140 раз и забили 35 голов, что составляет 25 процентов.

Далее идут: "Манчестер Юнайтед" (23,3%), "Монако" (23,1%), "Лион" (22,8%), ПСЖ (22,7%), "Манчестер Сити" (21,9%), "Лацио" (21,8%), "Барселона" (21,7%) и "Ювентус" (21,5%).

Не пропустите: "Валенсия" заинтересована в подписании хавбека "Реала". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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