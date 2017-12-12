"Валенсия" забивает гол каждым четвертым ударом по воротам - лучший показатель среди топ-5 лиг

"Валенсия" является лидером среди всех клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов по эффективности ударов по воротам.

В этом сезоне валенсийцы пробили 140 раз и забили 35 голов, что составляет 25 процентов.

Далее идут: "Манчестер Юнайтед" (23,3%), "Монако" (23,1%), "Лион" (22,8%), ПСЖ (22,7%), "Манчестер Сити" (21,9%), "Лацио" (21,8%), "Барселона" (21,7%) и "Ювентус" (21,5%).

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