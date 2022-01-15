"Валенсия" заинтересована в аренде полузащитника "Ромы"

Фото инстаграм Амаду Диавара

"Рома" может до закрытия зимнего трансферного окна расстаться с хавбеком Амаду Диавара.

По информации журналиста Николо Скиры, на 24-летнего футболиста не рассчитывает главный тренер "волков" Жозе Моуринью.

На гвинейского полузащитника претендует "Валенсия", которая хочет арендовать его в январе.

В текущем сезоне Диавара сыграл за "Рому" всего 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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