"Валенсия" заинтересована в подписании хавбека "Реала"

"Валенсия" заинтересована в подписании полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, информирует Superdeporte.

По сведениям источника, "летучие мыши" в зимнее трансферное окно будут готовы как выкупить контракт 22-летнего хавбека у "сливочных", так и взять его в аренду.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл в 9 матчах за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Марсело поделился ожиданиями от клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru