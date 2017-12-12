"Валенсия" заинтересована в подписании хавбека "Реала"

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"Валенсия" заинтересована в подписании хавбека "Реала""Валенсия" заинтересована в подписании полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, информирует Superdeporte.

По сведениям источника, "летучие мыши" в зимнее трансферное окно будут готовы как выкупить контракт 22-летнего хавбека у "сливочных", так и взять его в аренду.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл в 9 матчах за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Марсело поделился ожиданиями от клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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