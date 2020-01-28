"Валенсия" заинтересована в возвращении Алькасера
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может вернуться в "Валенсию", воспитанником которой он является.
По информации AS, "летучие мыши" нацелились на игрока "шмелей" на фоне вероятного ухода в "Барселону" Родриго Морено.
Также Алькасером интересуется "Вильярреал", который ищет замену для проданного в "Лион" Карла Токо Экамби.
26-летний испанец выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.
Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|2
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|19
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|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
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|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
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|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Герта
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|14
|Кельн
|19
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|Майнц 05
|19
|18
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|Вердер Бремен
|19
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|19
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|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
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