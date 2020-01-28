"Валенсия" заинтересована в возвращении Алькасера

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может вернуться в "Валенсию", воспитанником которой он является.

По информации AS, "летучие мыши" нацелились на игрока "шмелей" на фоне вероятного ухода в "Барселону" Родриго Морено.

Также Алькасером интересуется "Вильярреал", который ищет замену для проданного в "Лион" Карла Токо Экамби.

26-летний испанец выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.

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