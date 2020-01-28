"Валенсия" заинтересована в возвращении Алькасера

Теги боруссия дортмундпако алькасерваленсиявильярреалтрансферы

"Валенсия" заинтересована в возвращении Алькасера

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может вернуться в "Валенсию", воспитанником которой он является.

По информации AS, "летучие мыши" нацелились на игрока "шмелей" на фоне вероятного ухода в "Барселону" Родриго Морено.

Также Алькасером интересуется "Вильярреал", который ищет замену для проданного в "Лион" Карла Токо Экамби.

26-летний испанец выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 34
6 Шальке Шальке 19 33
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 30
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 17
17 Падерборн Падерборн 19 15
18 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов