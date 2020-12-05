"Валенсия" заключила новый контракт с 18-летним американцем

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"Валенсия" заключила новый контракт с 18-летним американцем

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о подписании долгосрочного соглашения с полузащитником Юнусом Мусой.

18-летний футболист заключил с левантийским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

Американский хавбек летом 2019 года перебрался в "Валенсию" из академии лондонского "Арсенала".

За основную команду "летучих мышей" Муса уже провёл 10 матчей и забил 1 гол.

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