"Валенсия" заплатит 35 миллионов евро за португальского форварда
"Валенсия" близка к приобретению нападающего "Лилля" Рафаэла Леау, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, клубы договорились о переезде 20-летнего футболиста из Франции в Испанию за 35 миллионов евро.
Стоит отметить, что юного португальца часто сравнивают с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.
Леау выступает за "Лилль" с августа 2018 года, сыграл 26 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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