"Валенсия" заплатит 35 миллионов евро за португальского форварда

Теги валенсиялилльрафаэл леаутрансферы

"Валенсия" заплатит 35 миллионов евро за португальского форварда

"Валенсия" близка к приобретению нападающего "Лилля" Рафаэла Леау, сообщает L’Equipe. 

По сведениям издания, клубы договорились о переезде 20-летнего футболиста из Франции в Испанию за 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что юного португальца часто сравнивают с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

Леау выступает за "Лилль" с августа 2018 года, сыграл 26 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: Пять клубов поспорят за 18-летнего корейца из "Валенсии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон

Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов