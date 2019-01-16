"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила хихонский "Спортинг" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "летучим мышам" принес дубль Санти Мины и гол Феррана Торреса.

"Валенсия" – "Спортинг" - 3:0 (0:0) - первый матч - 1:2

Голы: Мина, 65 - 1:0, Мина, 76 - 2:0, Торрес, 89 - 3:0

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.

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