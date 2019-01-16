"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила хихонский "Спортинг" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "летучим мышам" принес дубль Санти Мины и гол Феррана Торреса.
"Валенсия" – "Спортинг" - 3:0 (0:0) - первый матч - 1:2
Голы: Мина, 65 - 1:0, Мина, 76 - 2:0, Торрес, 89 - 3:0
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
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|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
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|Уэска
|19
|11