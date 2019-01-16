"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании

Теги валенсияспортинг хихон

"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила хихонский "Спортинг" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "летучим мышам" принес дубль Санти Мины и гол Феррана Торреса.

"Валенсия" – "Спортинг" - 3:0 (0:0) - первый матч - 1:2
Голы: Мина, 65 - 1:0, Мина, 76 - 2:0, Торрес, 89 - 3:0

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.

Не пропустите: "Хетафе" стал первым четвертьфиналистом Кубка Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 января

Главные новости дня: 15 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов