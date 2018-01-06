"Валенсия" - "Жирона" - 2:1 (обзор)

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"Валенсия" - "Жирона" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Валенсией" и "Жироной".

Читайте также: "Валенсия" одержала домашнюю победу над "Жироной". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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