Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Аутсайдер чемпионата Испании "Леванте" в 22 туре принимал на своем поле "Реал". Мадридский клуб разгромно выиграл у "Депортиво" и "Валенсии" в последних двух матчах Примеры, однако в то же время вылетел из Кубка, проиграв "Леганесу". В этом весь нынешний "Реал", команда стала непредсказуемой, она вполне может потерять очки в игре с любым соперником, что в итоге и произошло сегодня. "Леванте" сотворил большую сенсацию, снова отобрав очки у "Реала". Команда также помогла своим соседям "Валенсии", которая является главным соперником "сливочных" в борьбе за третью строчку.
"Реал" с первых минут завладел инициативой, Марсело с нескольких метров отправил мяч на трибуны, хотя оказался совершенно один на левом краю атаки. Гости осадили штрафную "Леванте", и оборона "лягушек" не выдержала, практически тут же пропустив быстрый гол. Снова неплохо пробил Марсело, но бразилец попал в защитника, мяч улетел на угловой, последовала подача со стандарта, защитники не сумели вынести игровой снаряд в поле, после чего "круглый" отскочил к Рамосу, которому не составило труда, пробить Оласабаля.
"Реал" продолжил владеть мячом, постоянно атаковал, пытался искать бреши в обороне соперника, но опасных моментов создать не мог. Практически все удары летели мимо, Оласабаль в игру практически не вступал. В то же время "Леванте" вообще считанное количество раз переходил центр поля, тем неожиданней оказался забитый Боатенгом гол в конце тайма. Оборона "Реала" "ушла в раздевалку" раньше свистка, Моралес воспользовался ошибкой соперника, вышел один на один, но не сумел переиграть Наваса. Тем не менее, первым на добивание успел Боатенг, точно пробивший в правый нижний угол.
"Реалу" снова нужно было забивать, у гостей для этого был целый тайм. Мадридцы снова обложили штрафную "Леванте", начали бомбардировку ворот, но Оласабаль творил чудеса. Вратарь поймал мяч после выстрела Роналду, затем продемонстрировал реакцию, отразив на угловой мяч после удара Бензема, следом не дал второй раз отличиться Рамосу.
Давление нарастало, моменты "Реала" были все острее, и на 82 минуте вышедший на замену Иско все же добился своего. Испанец получил мяч от Бензема, который выцарапал игровой снаряд у лицевой, а затем пробил в верхний угол. Многие болельщики "Леванте", а также противники "Реала" могли бы уже выключить телевизор, ведь мало кто верил, что "лягушки" сумеют отыграться еще раз, тем более что до конца матча оставалось только семь минут. Однако чудеса случаются. Явный аутсайдер снова отобрал очки у "Реала", забив гол на 89 минуте: два "джокера" организовали стремительный выпад, Хасон выложил мяч Паццини, тот ворвался в штрафную и пробил в правый угол, Навас до мяча дотянулся, но отбить его не сумел.
"Реал" провел не лучший матч, Зидану стоит ждать очередной волны обоснованной критики, особенно в свете пассивности на трансферном рынке.
"Леванте" – "Реал" - 2:2
Голы: Рамос, 11 – 0:1; Боатенг, 42 – 1:1; Иско, 82 – 1:2; Паццини, 89 – 2:2
"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Постиго, Пьер, Лерма (Рохер, 68), Лукич, Дукуре, Моралес, Иви (Паццини. 77), Боатенг (Хасон, 62).
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос (Васкес, 90), Каземиро, Модрич, Роналду (Асенсио, 82), Бэйл (Иско, 66), Бензема.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Бетис
|22
|30
|10
|Хетафе
|21
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Леганес
|20
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13