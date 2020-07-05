"Валенсию" может возглавить бывший наставник ПСЖ
"Валенсия" проявляет интерес к французскому тренеру Лорану Блану, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру Блана в качестве возможной замены Альберту Селадесу, который был отправлен в отставку. Также "Валенсия" проявляет интерес к Марку Силве и Кике Санчесу Флоресу.
54-летний Блан ранее тренировал "Бордо", сборную Франции и "Пари Сен-Жермен". Стоит отметить, что специалист не работает с 2016 года.
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