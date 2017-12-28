Вальерде попросил "Барселону" активнее работать на трансферном рынке

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальерде попросил свой клуб активнее работать на трансферном рынке.

Как информирует AS, наставник "сине-гранатовых" остался недоволен тем, что летом ему не удалось заполучить в свою команду еще одного центрального защитника. Поэтому он возжелал, чтобы зимой этот пробел был устранен.

Отметим, что в январе помимо центрбека "Барса" планирует подписать Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

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