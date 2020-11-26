Валерий Баринов: "На фоне наших клубов "Локомотив" - просто молодец"

Народный артист России и фанат "Локомотива" Валерий Баринов высказался по поводу результатов московского клуба в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико" (0:0).

"На фоне наших клубов "Локомотив" - просто молодец.

Особенно в начале, да. Ряд игроков действительно сыграли хорошо - Гильерме, Игнатьев, Чорлука. Но, конечно, отскочили. Игра была если не на отбой, то сушили игру. У нас теперь ничья как большая победа.

"Выход в ЛЧ? Нет, Лиги чемпионов, не думаю. Это, как рассказ есть у Астафьева "Сон о белых горах". А в Лигу Европы выйти могут.

У меня двоякое ощущение. Я смотрю в таблицу - там восьмое место. Так что это последний шанс сыграть в Европе, туда попадут нескоро", - цитирует Баринова "СЭ".

"Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице группы А, набрав пять очков. "Локомотив" с тремя очками остался на третьей позиции.

Не пропустите: "Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru