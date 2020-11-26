Валерий Баринов высказался по поводу критики Черчесова игроков сборной России

Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который резко высказался в адрес некоторых игроков команды.

Ранее Черчесов в интервью обидно высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове и братьях Миранчуках.

"Мне кажется, что тренер сборной не имеет права идти на поводу у своих эмоций. Но я считаю, что освобождать от своей должности Черчесова будет ошибкой.

Думаю, что ему не надо идти больше на интервью. Да, он был откровенен и раздосадован, он понимал, какое на него давление оказывается. Он южный человек, темпераментный, но когда начинается этот взгляд вратаря, взгляд из ворот… Тут трудно стерпеть какое-либо оскорбление, его легко завести.

Но как тренер он мне представляется достаточно интересной фигурой. Гильерме же вчера выручил, он и в матче с сербами не ошибся. Вчера, мне кажется, его слова Черчесова подхлестнули на такой хороший матч. Будем надеяться, что обыграем "Зальцбург", но обыгрывать своих соперников мы все разучились", - цитирует Баринова Sport24.

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