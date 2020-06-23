Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев готов вернуться в команду, если руководство клуба серьезно усилит состав, сообщает Metaratings.
По данным источника, Газзаева очень расстраивают неудачи московского клуба в последних матчах. Он готов возглавить ЦСКА, но считает, что нынешний состав не готов к выполнению такой задачи, как борьба за чемпионство.
Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Руководство "армейцев" пока не приняло отставку и просит белорусского специалиста доработать до конца сезона.
65-летний Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 годы, а также с 2004 по 2008 годы. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.
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