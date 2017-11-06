Валерий Газзаев: "Работа Семина - пример для нашей молодежи"

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Валерий Газзаев: "Работа Семина - пример для нашей молодежи"Известный тренер Валерий Газзаев высказался о работе своего коллеги Юрия Семина в московском "Локомотиве".

"Еще не так давно говорили о сложных взаимоотношениях Семина и руководства клуба, президент которого его публично критиковал, возникали трения по поводу тех или иных приобретений игроков. Но результат в такой ситуации все сглаживает. У победы сто отцов, а поражение - сирота, как говорится.

Сегодня, когда есть результат, конечно, все уже считаются к нему причастными. Работа Семина - это пример для нашей молодежи. Я сожалею, что не работает Олег Иванович Романцев, у которого очень много идей. Мы видим уровень работы Тарханова, Гаджиева и других тренеров старой школы", - цитирует 63-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, вчера "Локомотив" Семина сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru

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