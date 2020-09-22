Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как он готовил команду к финальному матчу Кубка УЕФА в 2005 году.

"Команда была готова, но все напряжены. Игроки впервые попали в такой финал, до этого всегда смотрели его только по телевизору.

За два дня до матча сказал, чтобы нам нашли какой-нибудь хороший кабак. Повел всю команду туда, налил всем по бокалу красного вина. Чуть-чуть расслабил их, кто-то глоток сделал, кто-то еще что-то. Правда, Вагнер говорит: "Можно еще стакан?" Я говорю: "Тебе – нельзя"", - сказал Газзаев в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

В финале Кубка УЕФА ЦСКА обыграл лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:1. Победу "армейскому" клубу принесли голы Алексея Березуцкого, Юрий Жиркова и Вагнера Лава.

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