Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА

Теги цска москвавалерий газзаев

Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как он готовил команду к финальному матчу Кубка УЕФА в 2005 году. 

"Команда была готова, но все напряжены. Игроки впервые попали в такой финал, до этого всегда смотрели его только по телевизору.

За два дня до матча сказал, чтобы нам нашли какой-нибудь хороший кабак. Повел всю команду туда, налил всем по бокалу красного вина. Чуть-чуть расслабил их, кто-то глоток сделал, кто-то еще что-то. Правда, Вагнер говорит: "Можно еще стакан?" Я говорю: "Тебе – нельзя"", - сказал Газзаев в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

В финале Кубка УЕФА ЦСКА обыграл лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:1. Победу "армейскому" клубу принесли голы Алексея Березуцкого, Юрий Жиркова и Вагнера Лава.

Не пропустите: Газзаев - о Кокорине: "Звезда местного значения. Серьезных достижений у него нет". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов