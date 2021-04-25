Валерий Газзаев высказался о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это не дерби"
Фото: Твиттер @GazetaRu
Экс-наставник ЦСКА, Валерий Газзаев поделился мыслями о завершившемся матче 27 тура РПЛ между "Спартаком" и его бывшей командой (1:0).
"Это не дерби. Сегодня, вчера "Матч ТВ" очень активно анонсировал, все время подогревал ситуацию. Но футболисты проявили слабое мастерство, откровенно скажу.
Особенно "Спартак", имея такое преимущество во второй половине встречи, просто катал мяч. Одни не хотели, другие не могли. Вот примерно такая ситуация.
Мне не понравилось сегодня дерби. К сожалению, ЦСКА проиграл и практически лишился возможности участвовать в гонке за Лигу Чемпионов.
Но проиграли, считаю, по делу. Если из худших брать лучших, то чуть лучше играл "Спартак". Игроки были какие-то вареные. Особенно, я извиняюсь, Промес", – приводит слова Газзаева "Матч ТВ".
Подробности матча: "Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА | http://soccernews.ru
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