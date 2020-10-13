Валерий Газзаев высказался о выходе молодежки на Евро-2021

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе молодежной сборной России над Латвией (2:1) и выходе на Евро-2021.

"Хочу поздравить Российский футбольный союз и молодежную сборную. Это большое достижение, все-таки не так часто наша молодежная сборная попадает на такие крупные турниры, как Евро и чемпионаты мира. Футболисты почти все играют в стартовых составах своих команд. Будем надеяться на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Эта молодежная сборная - будущее нашей национальной", - цитирует Газзаева "СЭ".

Победу команде помогли одержать Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

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