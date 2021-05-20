Валерий Газзаев высказался о "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался о выступлении "Зенита" в этом сезоне.

"Зенит" абсолютно заслуженно стал чемпионом. Поздравляю с этим достижением клуб, команду и персонально Семака. Отмечу работу главного тренера. Один раз взять золото – не проблема. Но гораздо сложнее сделать это два и тем более три раза подряд. Это уже уровень, класс, верная тактика и стратегия тренерского штаба и игроков.

Теперь хочется пожелать петербуржцам, чтобы мы увидели такие же успехи на международной арене. Это важно не только персонально для "Зенита", но и для всего нашего футбола, репутацию которого надо улучшать. Сине-бело-голубые как законодатели мод в России должны подтверждать свой уровень в Европе. Для этого руководство и тренерский штаб должны усилить коллектив.

Для РПЛ выступление "Зенита" приемлемое, для золота хватает. Но для Лиги чемпионов нужен другой уровень. Победить "Тамбов" со счетом 5:1 – прекрасно! Но в Европе все сложнее, там другие требования, другой класс соперников. Уровень футбола в стране оценивается по выступлениям клубов на международной арене и сборной на чемпионатах мира и Европы. И когда ЦСКА и "Зенит" брали еврокубки, доходили до высоких стадий, наш рейтинг рос.

Но посмотрите, что происходит сейчас. Безусловно, приоритет национальному первенству – это правильно. Через него ты попадаешь в еврокубки, на внутренние матчи регулярно ходят твои болельщики. Но еврокубки – это статус, это защита чести и достоинства футбола твоей страны и одновременно это большой футбольный рынок Европы. Если мы не будем побеждать в еврокубках, то окажемся на задворках европейского футбола.

Важно, чтобы наши лидеры усиливались людьми, которые окажутся конкурентоспособны на международной арене и поднимут средний уровень футбола в России. Хочется, чтобы "Зенит" так же результативно выглядел в Европе, как недавно с "Тамбовом". Клубы, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, должны понимать, что их задача – не просто быть "социальным проектом", а бороться за высокий спортивный результат и защищать честь и достоинство страны", – заявил Газзаев.

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