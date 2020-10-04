Валерий Карпин был удален после завершения матча "Сочи" - "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил красную карточку после окончания матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:4).
Карпин получил первую желтую карточку в ходе матча, а после финального свистка арбитр Евгений Турбин показал ему второе предупреждение.
Напомним, что "Ростов" матч с "Сочи" доигрывал вдесятером из-за удаления полузащитника Матиаса Норманна.
Таким образом, наставник ростовского клуба не сможет руководить командой в матче 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (18 октября).
Не пропустите: Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова".
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