Валерий Карпин эмоционально отреагировал на уход Фернандеса из сборной России

Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

"Спасибо, Марио! Ты Лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно… чтобы понять, что ты великий игрок", — написал Карпин.

В составе национальной сборной России Марио Фернандес сыграл 33 матча, в которых сумел отличиться пятью забитыми голами.

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