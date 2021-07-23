Валерий Карпин - главный тренер сборной России

1 Теги россиявалерий карпин

Валерий Карпин - главный тренер сборной РоссииФото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Российский футбольный союз (РФС) договорился с Валерием Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что на данный момент специалист возглавляет "Ростов".

Условия соглашения уже обговорены и приняты, а подписание контракта запланировано на понедельник, 26 июля.

Контракт РФС с Карпиным будет рассчитан до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления.

В ближайшие полгода специалист будет совмещать работу в сборной России и "Ростове".

Напомним, что российский футбольный союз принял решение разорвать контракт со Станиславом Черчесовым после того, как сборная под его руководством заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

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Толковый чувак, хоть и любит покрасоваться.

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Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России

Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России

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