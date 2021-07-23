Валерий Карпин - главный тренер сборной России
Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен
Российский футбольный союз (РФС) договорился с Валерием Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России.
Напомним, что на данный момент специалист возглавляет "Ростов".
Условия соглашения уже обговорены и приняты, а подписание контракта запланировано на понедельник, 26 июля.
Контракт РФС с Карпиным будет рассчитан до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления.
В ближайшие полгода специалист будет совмещать работу в сборной России и "Ростове".
Напомним, что российский футбольный союз принял решение разорвать контракт со Станиславом Черчесовым после того, как сборная под его руководством заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.
Также не пропустите: "Динамо" Киев сыграло вничью с немецким клубом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России
-
Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России
-
1
Валерий Карпин - главный тренер сборной России
-
"Динамо" Киев сыграло вничью с немецким клубом
-
"Бенфика" перед матчами со "Спартаком" усилилась бывшим игроком "Милана"
-
Легенда "Барселоны" может перейти в "Дженоа"
-
"Зенит" предложил контракт одному из лидеров "Валенсии"
-
Глушенков перешел в "Крылья Советов"
-
Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
"Крылья Советов" подписали главного таланта российского футбола
-
Гиггзу предъявили полный перечень обвинений в деле об избиении бывшей подруги
-
Кимпембе хочет покинуть ПСЖ из-за Рамоса
-
Мостовой рассказал, как "Спартаку" бороться с "Зенитом"
-
Лунев успешно дебютировал за "Байер"
-
Украинский защитник отказался перейти в "Сочи": названа причина
-
Санчо прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги
-
2
"Барселона" выставила на трансфер четырех топ-игроков, но по ним нет предложений
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо
-
"Аталанта" согласовала переход защитника "Ювентуса"