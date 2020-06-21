Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнение о переносе матча 23-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Динамо" перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московским клубе.

Ранее подобная ситуация произошла в "Ростове", но "Сочи" отказался от переноса матча. Из-за этого ростовчане выставили юношеский состав с игроками возрастом от 16 до 19 лет и проиграли "Сочи" со счетом 1:10.

"Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", - приводят слова Карпина "РИА Новости".

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