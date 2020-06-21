Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"

Теги ростоввалерий карпиндинамо москвакраснодар

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнение о переносе матча 23-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Динамо" перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московским клубе.

Ранее подобная ситуация произошла в "Ростове", но "Сочи" отказался от переноса матча. Из-за этого ростовчане выставили юношеский состав с игроками возрастом от 16 до 19 лет и проиграли "Сочи" со счетом 1:10.

"Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", - приводят слова Карпина "РИА Новости".

Не пропустите: Карпин прокомментировал результат матча "Сочи" - "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава

"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов