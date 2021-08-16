Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата мира 2022.
Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор").
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Напомним, что в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная России 1 сентября сыграет в Москве против Хорватии, 4 сентября в Никосии сразится с Кипром, а 7 сентября в Москве сыграет матч с командой Мальты.
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