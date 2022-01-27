Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с Польшей в стыках к ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио "Первое Спортивное" рассказал о своих ожиданиях от матча против сборной Польши в рамках стыков к ЧМ-2022.

"Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая.

Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология. Одно дело – играть и даже блистать в РПЛ, другое – играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос", – сказал российский тренер.

Игра между Россией и Польшей пройдет 24 марта.

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