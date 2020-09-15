Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче "Ростов" - "Локомотив"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Локомотивом" (0:0).

"Тот факт, что команда мало забивает, меня беспокоил бы, если бы играли без моментов. Только игра с "Динамо" вызвала беспокойство. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это — "Локомотив", команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай. 10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты", - приводит слова Карпина официальный сайт ростовского клуба.

Благодаря ничьей "Ростов" вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч ростовчане проведут 19 сентября на своем поле с волгоградским "Ротором". Впрочем, матч может не состояться из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе.

Не пропустите: Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица. | http://soccernews.ru