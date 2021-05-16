Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Краснодара"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче с "Краснодаром" (1:3) в 30-м туре РПЛ.

– Что произошло в моменте с вашим удалением?

– Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.

– Как оцените игру команды?

– Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет игру против "Урала" – лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше, чем было.

– Мамаев покинул поле в первом тайме. Есть понимание, насколько тяжелое повреждение?

– Пока нет.

– Подведите итог сезона.

– Он неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать.

– "Ростов" часто обновляется. Стоит ждать изменений в межсезонье или сейчас мы видим тот костяк, который будет играть и дальше?

– Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения.

– Соу останется в "Ростове"?

– Я так понимаю, да.

– Изменения в стартовом составе – реакция на матч против "Урала"?

– В какой-то степени да. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Были изменения. И то, и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть.

– Уже известно, как пройдет межсезонье?

– Да, все расскажем позже, – заявил Карпин.

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