Валерий Карпин рассказал, за что его удалили после завершения матча "Сочи" - "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал свое удаление после завершения матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:4).

"Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хасимото сыграл еще выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают", - приводит слова Карпина телеканал "Матч ТВ".

Напомним, что "Ростов" матч с "Сочи" доигрывал вдесятером из-за удаления полузащитника Матиаса Норманна.

Таким образом, Карпин не сможет руководить командой в матче 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (18 октября).

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