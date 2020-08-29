Валеро объявил об уходе из "Интера"

Хавбек миланского "Интера" Борха Валеро покидает клуб.

35-летний испанец в понедельник станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "нерадзурри".

"Было честью носить эти цвета. Спасибо за всё, "Интер", - написал футболист в своём инстаграме.

Валеро выступал за "Интер" с 2017 года, сыграл 100 матчей и забил 5 голов.

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