Валеро объявил об уходе из "Интера"

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Валеро объявил об уходе из "Интера"

Хавбек миланского "Интера" Борха Валеро покидает клуб.

35-летний испанец в понедельник станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "нерадзурри".

"Было честью носить эти цвета. Спасибо за всё, "Интер", - написал футболист в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto @inter ⚫️

Публикация от Borja Valero Iglesias (@borjavalero20)

Валеро выступал за "Интер" с 2017 года, сыграл 100 матчей и забил 5 голов.

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