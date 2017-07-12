Валеро: "Я ушел из "Фиорентины" из-за проблем со спортивным директором клуба"

Новичок "Интера" полузащитник Борха Валеро рассказал, почему он решил покинуть "Фиорентину".

"Мне были нужны перемены после несколько месяцев проблем со спортивным директором "Фиорентины" Панталео Корвино. Я не хотел уходить из клуба, но ситуация стала невыносимой. Не хочу вдаваться в подробности, но скажу, что у меня были разногласия с Корвино. Я чувствовал, что не значу для клуба столько же, сколько он значил для меня", - приводит слова Валеро Football Italia.

Напомним, что 32-летний Валеро перешел в "Интер" за 5,5 миллионов евро.

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