Валидол на "Викаридж Роуд": "Манчестер Юнайтед" одерживает победу над "Уотфордом"

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Валидол на "Викаридж Роуд": "Манчестер Юнайтед" одерживает победу над "Уотфордом"Потихоньку приближается тот самый момент, когда у команд английской Премьер-Лиги не остается время на полноценный отдых в связи с крайне плотным графиком игр. Посреди недели запланирован 14-й тур АПЛ, а во вторничной программе самым интригующим событием обещало стать противостояние "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед" на "Викаридж Роуд". Встреча была интересна не только тем, что между собой сталкивались два хороших приятеля – нынешнее и будущее тренерского цеха Португалии Жозе Моуринью и Марку Силва, но и потому, что "шершни" в нынешнем сезоне, действительно, очень ярко и продуктивно выступают и, вне всяких сомнений, выходили на поле только за победой.

По сравнению с прошлым матчем против "Ньюкасла", главнокомандующий "желтой армии" в стартовом составе сделал всего одно изменение – на месте третьего центрального защитника появился Себастьян Предль вместо Мигеля Бритоса. В свою очередь, Жозе Моуринью ожидаемо подстроился под соперника и решил сыграть по схеме 3-4-3, применив определенную ротацию. Не понадобились услуги Маты и Рашфорда, зато с первых минут на поле появились Маркос Рохо и Джесси Лингард.

Поединок начался в спокойном темпе, без какой-либо опасности у хозяйских и гостевых ворот. Обе команды совершали очень много неточных передач, особенно в завершающей фазе атаки. Но, несмотря на некую "пресность" игры на 19-й минуте первый удар в створ ворот сразу же стал результативным: Эшли Янг решился на удар из-за пределов штрафной площади и попал точно в ближнюю "шестерку" владений Гомеса. "Уотфорд" первым пропустил, и вроде как ничего не предвещало беды для подопечных Марку Силвы, а сам гол выбивался из логической цепочки. Тем не менее, не прошло и шесть минут, как "Манчестер Юнайтед" удвоил преимущество в счете. Просто фантастический выстрел со штрафного удался Янгу, который просто не оставил шансов бразильскому киперу хозяев.

Пропустив уже два мяча, да еще и при таких обстоятельствах, "желтая армия" естественным образом запаниковала и очень скоро Гомесу пришлось в третий раз вытаскивать сферу из сетки собственных ворот. Обрезка защитника "Уотфорда" привела к тому, что Мартиаль выбежал на свидание с вратарем и легко того переиграл. В концовке первого тайма команды могли обменяться голами, если бы капитан "шершней" не выручил после удара Лингарда, а удар головой Ришарлисона не приняла на себя перекладина.

Второй тайм обе команды начали без замен. В принципе, исход встречи был предопределен, и сами хозяева уже без особого энтузиазма пинали мяч. А на 75-й минуте великолепный шанс прервать свою безголевую засуху имел Ромелу Лукаку, но каким-то непонятным образом бельгийский конголезец замешкался и не смог протолкнуть мяч в пустые ворота. За такую транжирность "шершни" тут же наказали "красных дьяволов". Сначала вышедший на замену Трой Дини умело реализовал пенальти, а за пять минут до конца основного времени Дукуре подарил надежду хозяевам на спасение. Правда, не успели ребята Марку Силвы поверить в то, что камбэк близок, как Джесси Лингард выдал выдающийся сольный номер, который завершил точным ударом мимо Гомеса и таким образом установил окончательный счет матча.

Несмотря на все трудности в концовке, "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Уотфордом" и продолжает преследование текущего лидера АПЛ "Сити".

"Уотфорд" –  "Манчестер Юнайтед" – 2:4

Голы: Янг, 19 – 0:1, Янг, 25 – 0:2, Мартиаль, 32 – 0:3, Дини, 77 – 1:3 (с пенальти), Дукуре, 84 – 2:3, Лингард, 86 – 2:4

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Кабаселе, Предль (Каррильо, 58), Фемениа, Дукуре, Клеверли, Зигелар, Хьюз (Перейра, 58), Ришарлисон, Грэй (Дини, 72)

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Погба, Матич (Эррера, 54), Янг, Лингард (Ибрагимович, 88), Мартиаль (Рашфорд, 65), Лукаку

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Лестер Сити" - "Тоттенхэм"  | http://soccernews.ru

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