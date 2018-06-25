Валидольный выход в плей-офф: Испания поделила очки с Марокко

Последний тур в группе "В" оставлял небольшую интригу. Понятно, что сборные Испании и Португалии уже одной ногой были в плей-офф. Тем не менее, теоретически команда Ирана также еще имела шанс квалифицироваться в 1/8 финала, поэтому абсолютно расслаблено себя чувствовать не мог никто.

Что до противостояния "Фурии Роха" и "Атласских львов", то Испании никак не позавидуешь. Нет ничего хуже, чем играть против команды, у которой нет турнирной мотивации, и в тоже время есть абсолютная раскрепощенность. От такого соперника не знаешь чего ожидать.

У команды Фернардо Йерро была в этом матче простая задача – выиграть, чтобы не зависеть от результата в параллельном поединке. И с первых минут испанцы планомерно стали идти к этой цели медленными шагами. Сломя голову в атаку не бежали, но обозначили свое превосходство довольно уверенно.

Но гораздо больше испанцы удивили расслабленностью в обороне. На 14-й минуте "Фурии Роха" уже горела в один мяч. Иньеста отдал непонятный пас назад на Рамоса, того опередил Бутаиб, который просто убежал на рандеву с Де Хеа и спокойно переиграл его в очной дуэли – 0:1.

Еще один "подарок" испанцы преподнесли сопернику спустя 10 минут. Марокканцы ввели мяч из аута, мяч был отправлен на Бутаиба, который странным образом оказался к воротам ближе, чем вся оборона "Фурии Роха". Однако свой второй выход один на один Халид не реализовал. Слишком сильно сблизился нападающий "Атласских львов" с Де Хеа и в результате пробил во вратаря.

Правда, к этому моменту испанцы смогли уже сравнять счет после классно разыгранной атаки. Отыгрался Иньеста с Иско на входе в штрафную, получил ответный пас, убежал от защитника, а затем отпасовал обратно на Иско, который спокойно с метров пяти отправил снаряд под самую перекладину – 1:1.

А в оставшееся время до перерыва команда Фернандо Йерро вполне могла и выйти вперед. Так после сольного прохода Иньесты и прострела в штрафную обязан был забивать Диего Коста. Нападающий испанцев даже дотянулся до мяча, но как следует попасть по снаряду не смог. В другом эпизоде после розыгрыша углового подключался к атаке Бускетс, но и его удар цели не достиг.

Старт же второй половины стал копией первой. Испанцы вроде и владели мячом, и все также были активны, но забивать могла сборная Марокко. Нордин Амрабат уже в завершении атаки своей команды решил пробить по воротам из-за пределов штрафной, не среагировал на удар Де Хеа, а снаряд предательски влетел в крестовину.

Вскоре было жарко у других ворот. В течение одной минуты "Фурии Роха" дважды могла выходить вперед. Сначала Иско после подачи с фланга пробивал в пустой дальний угол, Мунир уже просто провожал мяч взглядом, но Саисс спас свою команду, выбив снаряд головой с линии ворот. И тут же после розыгрыша углового выиграл воздух Пике, пробивал зряче защитник "Барселоны", но в створ не попал.

И все же игра обострилась незадолго до финального свистка. На 81-й минуте сборная Марокко во второй раз в матче вышла вперед. Заработали африканцы угловой, Фажр навесил в центр штрафной на высоченного Эн-Несири, а тот буквально продавил Рамоса и пробил головой точно в ближний угол – 1:2.

Теперь уже испанцы не могли себя чувствовать абсолютно спокойно, хотя в параллельном матче все складывалось благополучно для пиренейцев. Однако было задето достоинство, и команда Фернандо Йерро огромными силами отправилась сравнивать счет. Это удалось испанцам на первой компенсированной минуте. Мощная атака завершалась прострелом на ближнюю штангу, куда выскочил Аспас. Яго элегантно пяткой отправил мяч в дальний угол, и уже начал было радоваться. Но арбитр сначала отменил гол, сославшись на отмашку ассистента. И только после подсказки операторов видеоповторов судья все же засчитал взятие ворот – 2:2.

В итоге получился отличный по накалу матч, марокканцы дважды вели в счете, испанцы дважды отыгрывались, причем второй раз это сделали уже в дополнительное время, и ровно в ту же секунду в параллельном матче сравнял счет Иран, из-за чего Испания вновь оказалась на первом месте, обойдя Португалию за счет большего количества забитых мячей. В итоге Марокко удалось громко хлопнуть дверью, Испании – занять первое место и выйти на сборную России, а Португалия в 1/8 сыграет с Уругваем.

Испания – Марокко – 2:2

Голы: Бутаиб, 14 – 0:1. Иско, 19 – 1:1. Эн-Несири, 81 – 1:2. Аспас, 90+1 – 2:2.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Алькантара (Асенсио, 74), Давид Силва (Родриго, 84), Иско, Диего Коста (Аспас, 74).

Марокко: Мунир, Дирар, Саисс, Да Кошта, Хакими, Аль-Ахмади, Буссуфа, Зийех (Бухаддуз, 85), Н.Амрабат, Беланда (Фажр, 63), Бутаиб (Эн-Несири, 71).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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